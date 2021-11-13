Цена бензина на Камчатке повысилась в девятый раз с начала года

Петропавловск-Камчатский, 13 ноября. Стоимость бензина на заправках Камчатки поднялась в девятый раз с начала 2021 года. Губернатор региона Владимир Солодов заявил, что его очень расстраивает данная ситуация.

Во время прямого эфира в Instagram глава региона констатировал, что топливо дорожает галопирующими темпами.

«И в целом мы видим, что цены растут. К сожалению, это тоже эффекты коронавируса и перебоев с поставками, но происходящее с бензином меня самого, конечно, повергает в шок, что такой рост большой у нас происходит», — цитирует его РБК.

Солодов подчеркнул, что уже просил у Федеральной антимонопольной службы проверить обоснованность действий крупнейших нефтетрейдеров, однако ведомство нарушений не выявило.

«Единственное, что могу сказать, что динамика, к сожалению, по всей стране такая», — отметил он.

По словам губернатора, среди регионов Дальнего Востока, не имеющих прямого доступа к железной дороге, бензин на Камчатке является самым дешевым. Но это не повод останавливать борьбу с большим ростом цен.

Жителей России ранее предупредили, что розничные цены на бензин в 2021 году будут только расти. Причина — отсутствие существенной прибыли в торговле на АЗС.

Исправить ситуацию позволит снижение оптовых цен на рынке либо увеличение государственного субсидирования путем пересмотра демпфирующего механизма, пишет «ФедералПресс».