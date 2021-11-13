МИД Белоруссии посоветовал Байдену выразить Евросоюзу «озабоченность» из-за мигрантов

Минск, 13 ноября. Заявление президента США Джо Байдена об озабоченности в связи с миграционным кризисом является проявлением двойных стандартов, сказал замглавы МИД Белоруссии Сергей Алейник.

Американский лидер до этого отметил, что Вашингтон донес до Москвы и Минска свою обеспокоенность в связи с обострением обстановки с беженцами на границе Польши и Белоруссии.

«В очередной раз мы имеем дело с однобокой и селективной оценкой событий со стороны США. Это очередное проявление двойных стандартов и очередная попытка подлить геополитического масла в миграционную ситуацию на белорусско-польской границе», — заявил Алейник.

Белорусский дипломат подчеркнул, что Байдену следует выразить «озабоченность» Брюсселю, Варшаве и Вильнюсу, а также другим столицам стран Евросоюза, которые бездействуют на фоне миграционного кризиса.

Как стало известно ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Запад начать помогать мигрантам в Белоруссии.