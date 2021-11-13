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Валютный эксперт Кочетков спрогнозировал укрепление рубля на следующей неделе

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 20:38
Экономика
Валютный эксперт Кочетков спрогнозировал укрепление рубля на следующей неделе
 /  ПолитРоссия

Москва, 13 ноября. Рубль на фоне укрепления доллара всю неделю стойко удерживал стабильный курс. Однако в пятницу российская валюта скатилась до 73 единиц за доллар. Начальник управления валютных операций «МТС банка» Олег Кочетков заявил агентству «Прайм», что в ближайшие дни есть шансы отыграться.

В начале следующей недели курс российской валюты может подняться до 71,5–72,5 единицы за доллар. Это произойдет благодаря возвращению на рынок активных локальных игроков, считает эксперт.

«В начале следующей недели, по мы ожидаем коррекции пары после столь резкого роста и продолжения "боковика" в диапазоне 71,5—72,5», — высказал мнение Кочетков.

С ним согласен эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Он уверен, россиянам не стоит приобретать доллары в надежде быстро приумножить средства, так как политика Центробанка защитила рубль от падения.

В свою очередь экономист Михаил Делягин советует запасаться гречкой, солью и консервами. Также имеет смысл закупить мед, ведь это «самый лучший продукт для всех кризисных времен», приводит его мнение «ФедералПресс».

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