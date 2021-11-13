Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана

Анкара, 13 ноября. Израильской семейной паре предъявлено обвинение в шпионаже за съемки особняка президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Турецкие правоохранители арестовали троих человек: помимо семьи израильтян обвинения предъявлены одному турку. Всем инкриминируют съемку резиденции главы государства, которую они осуществлялись с башни Камлика в Стамбуле.

Сотрудники ресторана, который находится в этом же здании, увидели, как граждане Израиля фотографировали государственный объект, после чего вызвали полицию. Сотрудники госорганов оперативно осуществили задержание.

Теперь стамбульский суд предъявил всем троим подозреваемым обвинения в политическом и военном шпионаже.

Реакция Тель-Авива

В Израиле внимательно отнеслись к появившимся сообщениям. Министр иностранных дел Яир Лапид завил, что задержанная пара не работает на разведывательное агентство.

В настоящее время дипломатическое ведомство еврейского государства поддерживает контакты с задержанными. Ведется работа, направленная на освобождение израильтян.

Турецкие силовики не сообщают имена задержанных, ограничившись лишь инициалами. Однако СМИ выяснили, что это Натали и Морди Окнин. Они приехали в Стамбул из центрального Израиля и должны были вернуться во вторник, но потом пропали.

Перед задержанием супруга выложила в семейную группу в WhatsApp фотографию резиденции Эрдогана, сопроводив ее комментарием: «Такой красивый дом».

Photos of #Erdogan's extravagant 'summer palace' revealed amid mass poverty



???? When will the people of #Turkey finally wake up? https://t.co/VugH93dVU3 pic.twitter.com/GwP7VLrSrJ — George Mastropavlos (@g_mastropavlos) July 5, 2021

Израильские агенты в Турции

Этот «шпионский» скандал разразился послу скандальных публикаций СМИ о турке, завербованном израильской спецслужбой «Моссад». Он сам рассказал прессе о своей работе на Тель-Авив — соответствующая публикация во второй половине октября появилась в газете Sabah. Статья рассказывала о сети из 15 человек, которые занимались сбором информации о палестинцах.

Один из задержанных тогда шпионов был владельцем компании, предоставляющей консультационные услуги иностранным студентам. Он проходил обучение в Швейцарии, получал деньги через систему переводов Western Union, а также при личных контактах.

#SONDAKİKA

İsrail adına casusluk yapan 15 kişilik şebeke çökertildi. Casuslar, özellikle Türkiye'deki Filistinli ve Suriyeli öğrenciler hakkında bilgi topluyordu. MİT'in MOSSAD ajanlarına yönelik operasyonuna dair detaylar @trthaber'de.https://t.co/NXsUuwAm2t pic.twitter.com/8uzrcuTHz6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 21, 2021

Сеть удалось накрыть седьмого октября. Агенты Национальной разведывательной службы (MIT) разрабатывали ее в течение года. В операции были задействованы 200 сотрудников контрразведки.