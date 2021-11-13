Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 21:10
21:07
Общество
Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников
21:06
Армия
Компания «Кронштадт» представит систему управления роем дронов на Dubai Airshow 2021
21:06
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
21:06
Армия
Два бойца ВСУ подорвались на собственных минах в ЛНР
21:05
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
21:04
Армия
Эксперт Михайловский: немецкая армия примет участие в антироссийских учениях в Латвии
21:03
Общество
Звезда «Сватов» Кравченко рассказала о продолжении съемок сериала
21:03
Весь мир
Турецкие власти обвинили семью израильтян в шпионаже за фотографирование резиденции Эрдогана
21:01
Армия
Глава Пентагона Остин назвал учения ВМС США в Черном море стратегией «сдерживания» Москвы
21:01
Экономика
Дизайнер Шторм представил рендер уникальной двухэтажной Lada Vesta CW Cross
Все новости

Сын Сергея Лазарева обыграл певца в шахматы
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева обыграл певца в шахматы
Пресс-служба России-1

Москва, 13 ноября. Участник Евровидения, певец Сергей Лазарев похвастался высоким интеллектом своего сына Никиты. Мальчик обыграл звездного отца в шахматы.

Лазарев опубликовал в Stories видео, на котором семилетний Никита смущенно улыбается, глядя в камеру. Судя по всему, образование в престижной школе, куда его отправил отец, не прошло даром.

«Кто обыграл меня в шахматы! Просто мат за 10 ходов», — удивился артист.

Сын Сергея Лазарева обыграл певца в шахматы
Prt Scr instagram.com / @lazarevsergey

Исполнитель хитов «Снег в океане» и «В самое сердце» пообещал, что ждет от наследника матч-реванш. Лазарев надеется, что на этот раз Никита ему уступит.

Бывший участник группы Smash! ни разу не был женат. При этом он воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Анну. Лазарев скрывает имя матери своих детей и не любит распространяться на эту тему.

Сейчас певец является соведущим Николая Баскова в шоу «Дуэты». Оба артиста борются за внимание зрителей и иногда между ними происходят реальные конфликты. В одном из выпусков Лазареву не понравилось, что Басков все время «влезает» в номера гостей шоу.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Сын Сергея Лазарева обыграл певца в шахматы
шахматы лазарев артист
Комментировать