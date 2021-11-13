Сын Сергея Лазарева обыграл певца в шахматы

Москва, 13 ноября. Участник Евровидения, певец Сергей Лазарев похвастался высоким интеллектом своего сына Никиты. Мальчик обыграл звездного отца в шахматы.

Лазарев опубликовал в Stories видео, на котором семилетний Никита смущенно улыбается, глядя в камеру. Судя по всему, образование в престижной школе, куда его отправил отец, не прошло даром.

«Кто обыграл меня в шахматы! Просто мат за 10 ходов», — удивился артист.

Prt Scr instagram.com / @lazarevsergey

Исполнитель хитов «Снег в океане» и «В самое сердце» пообещал, что ждет от наследника матч-реванш. Лазарев надеется, что на этот раз Никита ему уступит.

Бывший участник группы Smash! ни разу не был женат. При этом он воспитывает двоих детей: сына Никиту и дочь Анну. Лазарев скрывает имя матери своих детей и не любит распространяться на эту тему.

Сейчас певец является соведущим Николая Баскова в шоу «Дуэты». Оба артиста борются за внимание зрителей и иногда между ними происходят реальные конфликты. В одном из выпусков Лазареву не понравилось, что Басков все время «влезает» в номера гостей шоу.