Армия Того отразила нападение террористов вблизи границы с Буркина-Фасо

Ломе, 13 ноября. Силы безопасности Того отразили атаку группы неизвестных вооруженных людей, которые пересекли северную границу с Буркина-Фасо, заявили власти республики.

Нападавшие, как считает военное командование, представляют группировку «Нусрат аль-Ислам», являющуюся ветвью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида1 в странах исламского Магриба».

«Это первое с 2018 года проявление насилия со стороны радикальных исламистов на территории Тоголезкой Республики», — сообщили в правительстве.

В Минобороны страны подчеркнули, что боевики атаковали блокпост службы безопасности в префектуре Кпендж. Однако военным удалось не просто отбить нападение, но и отбросить террористов в Буркина-Фасо. При этом во время перестрелки никто из силовиков не пострадал.

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Президент Фор Эссозимна Гнассингбе отреагировал на действия радикалов, дав указание правительству активнее инвестировать в развитие Минобороны для укрепления потенциала сил безопасности республики.

Ранее группировка «Нусрат аль-Ислам» совершила нападение на жандармерию Буркина-Фасо в городе Гомборо, департамента Суру. Тогда полицейским также удалось отбиться от террористов, однако последние разграбили арсенал участка.

1 Организация запрещена на территории РФ.