Губерниев оценил состав сборной России по биатлону на Кубок мира

Тренерский штаб сборной России определился с составами мужской команды на первые этапы Кубка мира и Кубка IBU. По сумме итогов двух контрольных гонок в Ханты-Мансийске 12 и 13 ноября шестым участником команды Кубка мира стал Александр Поварницын из Удмуртской области.

В ближайшее время Александр присоединится к другим членам национальной команды: Александру Логинову, Эдуарду Латыпову, Матвею Елисееву, Евгению Гараничеву и Кариму Халили, которые сейчас готовятся к старту нового сезона в австрийском городе Обертиллиах.

В состав сборной на гонки Кубка IBU вошли Никита Поршнев, Даниил Серохвостов, Ильназ Мухамедзянов, Антон Бабиков, Василий Томшин, Кирилл Стрельцов, а также Максим Цветков.

Известный спортивный комментатор, телеведущий, журналист и голос российского биатлона Дмитрий Губерниев оценил включение в команду Александра Поварницына и в своем Telegram-канале выразил мнение, что состав сборной не является окончательным.

«По составу — все справедливо, Поварницын заслужил! Но многое, думаю, изменится уже после первых стартов!» — написал он.

biathlon-pokljuka.com / ORGANIZACIJSKI ODBOR POKLJUKA

Глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров также высказался о решениях тренерского штаба по кандидатурам в национальную команду.

«Александр Поварницын отобран в главную команду решением тренерского штаба по спортивному принципу. С двумя вторыми результатами в контрольных гонках он был лучшим среди всех участников по сумме очков. Подтвердил свои скоростные качества Серохвостов, и я уверен, что, если он сохранит эту скорость, в ближайшее время мы увидим его на Кубке мира. Вопрос участия Даниила в Универсиаде, так волнующий наших болельщиков, не стоит. Его участие там не планируется. В любом случае между командами Кубка мира и Кубка IBU в первом триместре будет ротация, чтобы посмотреть на высшем уровне максимальное количество кандидатов», — сказал президент Майгуров пресс-службе СБР.

biathlon-pokljuka.com / ORGANIZACIJSKI ODBOR POKLJUKA

Новый олимпийский биатлонный сезон стартует уже в конце ноября. Первые гонки Кубка мира начнутся в шведском Эстерсунде 27 ноября, а Кубка IBU — в шведском Идре 25 ноября.

Ранее сообщалось, что власти Елизово планируют реконструировать лыжно-биатлонный комплекс «Долина уюта». Проводить работы планируется в несколько этапов.