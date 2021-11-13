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Вакцинированным «Спутником V» болельщикам не разрешат посетить матч Хорватия — Россия
Спорт
Вакцинированным «Спутником V» болельщикам не разрешат посетить матч Хорватия — Россия
wikipedia.org  /  Ballota / CC BY 3.0

Сплит, 13 ноября. Болельщики, привитые российской вакциной от коронавируса «Спутник V», не смогут посетить игру сборных Хорватии и России в квалификации ЧМ-2022.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель в Twitter-аккаунте сообщил, что вакцинированные от COVID-19 «Спутником V болельщики не будут допущены на матч Хорватия — Россия. Игра квалификации ЧМ-2022 пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите 14 ноября.

«Внимание! Ранее сообщалось, что на стадион в Сплите будут пускать вакцинированных «Спутником». Так планировалось, но так не будет! На матч Хорватия — Россия пускают только с европейской вакциной или с отрицательным тестом», — написал Журавель.

Ранее стало известно, что в матче с Хорватией не примет участие защитник сборной России Сергей Терехов. Игрок «Сочи» получил получил ушиб коленного сустава в поединке с Кипром.

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футбол россия спутник болельщики хорватия
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