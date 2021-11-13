Друг Пугачевой Стас Намин утверждает, что Галкин заболел

Москва, 13 ноября. Проблемы со здоровьем возникли у шоумена и телеведущего Максима Галкина. Об этом рассказал основатель группы «Цветы» Стас Намин, который дружит с женой юмориста — певицей Аллой Пугачевой.

Информация о самочувствии супруга Примадонны появилась в анонсе программы «Ты не поверишь!» канала НТВ. В передаче должны рассказать, как именитая артистка защищается от коронавируса. На кадрах из анонса Пугачева отчитала журналистов, не соблюдающих меры предосторожности.

«Почему без маски?!» — грозно спросила певица одного из представителей СМИ, который приблизился к ней.

Затем на экране появился Намин. Лидер «Цветов» и друг Примадонны произнес одну фразу о ее супруге.

«Там Макс немножко заболел», — утверждает близкий к звездной семье артист.

Однако детальной информации о самочувствии Галкина в анонсе нет. Возможно, подробнее о болезни шоумена Намин расскажет в самой передаче.

Ранее певец Михаил Шуфутинский заявил, что Алла Пугачева боится коронавируса. По словам исполнителя, Примадонна немного переживает из-за COVID-19.