«Пострадавший от пандемии» Соловьев получил более 24 тысяч рублей в качестве субсидий

Москва, 13 ноября. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил от государства финансовую компенсацию. Ему дважды выплатили по 12 130 рублей как пострадавшему от пандемии бизнесмену, следует из данных ФНС.

Соловьев числится как индивидуальный предприниматель с 30 апреля 2013 года. Этот статус позволил ему претендовать на государственную поддержку. Он указал, что занимается «деятельностью в области радиовещания» и «издательской деятельностью».

Согласно информации из реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, деньги (в общей сложности 24 260 рублей) Соловьеву пришли летом 2020 года — 30 июня и 9 июля соответственно.

Журналист ранее жестко отреагировал на слова актера Егора Бероева о непривившихся россиянах. Он охарактеризовал его высказывание как безвкусное и крайне глупое.

Из указа, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным в конце октября, следует, что на поддержку малому и среднему бизнесу будет выделено 38,5 млрд рублей, сообщает «ФедералПресс».