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Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
Общество
Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
unsplash.com  /  Artem Labunsky

Если у человека нет предрасположенности устроиться в индустрию «для взрослых», то просветительские курсы о работе в ней вряд ли подтолкнут его этим заняться. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Людмила Суздальцева.

В Великобритании руководство Даремского университета решило проводить образовательные курсы для студентов, которые работают в секс-бизнесе.

«Мы же говорим о сексуальном просвещении, учим наших детей не иметь беспорядочных половых связей, рассказываем, что такое безопасный секс. Мне кажется, большое значение еще имеет то, как в Англии в принципе регулируется этот бизнес. Если речь идет о продаже “игрушек” в секс-шопах, то это одна история. Если же речь идет про сутенерство, то, скорее, здесь нужно юридическое просвещение», — сообщила эксперт.

В то же время Людмила Суздальцева может понять и тех, кто выступил с критикой в адрес руководства учебного заведения.

«Я думаю, что просвещение в принципе полезно. Другое дело — в каком ключе. Где грань между просветительством и пропагандой. Я думаю, что те, кто выступает против этого курса, опасаются нечеткости этой грани», — пояснила собеседница ФАН.

Психолог Суздальцева оценила идею готовить студентов в Англии к работе в секс-бизнесе
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение она поделилась своим мнением о том, не подтолкнет ли такой курс к работе в секс-индустрии студентов, которые раньше об этом не думали.

«Мы часто совершаем выбор под влиянием каких-то внешних обстоятельств, но если к чему-то нет, скажем так, предрасположенности, то вряд ли человек пойдет в эту сферу. Курсы могут стать последним толчком, но это точно не основная причина. Студент, который занимается тем, что ему нравится, и видит свое будущее в выбранной области, скорее пойдет работать в этой сфере», — подытожила специалист.

Ранее сексолог Александра Миллер в беседе с ФАН раскрыла секрет идеального женского оргазма за две минуты. По словам эксперта, многие мужчины привыкли считать, что половой акт — это просто совершение фрикций.

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психолог суздальцева сексуальное просвещение
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