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Глава Избиркома Ливии исключил перенос сроков проведения выборов
Весь мир
Глава Избиркома Ливии исключил перенос сроков проведения выборов
www.facebook.com  /  @HNEC.LY

Триполи, 13 ноября. Председатель Высшей избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих заявил, что подготовка к президентским и парламентским выборам проходит в соответствии с установленным графиком. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

По его словам, ВИК не получал поручений о том, что избирательный процесс необходимо приостановить до тех пор, пока Высший государственный совет и Палата представителей не достигнут консенсуса в вопросе порядка проведения плебисцита.

«СМИ распространяют слухи. Мы не нарушали закон о выборах, ограничив сроки сложения полномочий за три месяца до голосования», — заявил он.

Имад ас-Саих добавил, что процесс голосования состоится вовремя без каких-либо задержек, даже если парламент внесет поправки в законы. Комиссия продолжит следовать утвержденным положениям.

Глава Высшего государственного совета Халед аль-Мишри при поддержке ряда политиков, лояльных запрещенной в РФ группировке «Братья-мусульмане»1, требует сдвинуть сроки выборов на несколько месяцев. В противном случае это может привести к вооруженной эскалации.

Премьер-министр Ливии Абд аль-Хамид Дабиба подтвердил готовность передать власть избранному президенту по итогам плебисцита. Однако у него есть одно условие.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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выборы ливия имад ас-саих
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