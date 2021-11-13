«Физкульт-привет». Снайпер Овечкин, победа NAVI и нападение на футболистку

Сборная России в четвертый раз выиграла Межконтинентальный кубок по пляжному футболу, поставив рекорд в истории этих соревнований. А российские теннисистки взяли первое место в главном командном турнире, завоевав Кубок Билли Джин Кинг. Расскажем подробнее об этих состязаний и о том, что привело наших спортсменов к заветным лаврам победы.

Кроме того, прольем свет на гранд-финал PGL Major по CS:GO, который состоялся на этой неделе в Стокгольме. Чем запомнились соревнования, какие суммы вертятся в киберспорте, и как российскому геймеру удалось войти в топ-7 самых богатых игроков в «контру»?

Также вас ждут новости хоккея, скандалы женского футбола и разбор финала турнира «Мастерс»: кто стал первой ракеткой, и какие результаты показали российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев? Мы расскажем о разгромной победе сборной России по футболу в игре против национальной команды Кипра, похвалим главного тренера Валерия Карпина и настроимся на предстоящий матч с хорватами. Самые интересные новости спорта — в новом выпуске передачи «Физкульт-привет».