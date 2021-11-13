Кабмин утвердил проект обновленных правил выявления нуждающихся в соцподдержке россиян

Москва, 13 ноября. Правительство России одобрило законопроект, который уточняет механизм выявления и учета граждан, нуждающихся в социальной поддержке, сообщает ТАСС.

В частности, предусмотрены процесс расчета среднедушевого дохода на члена семьи и оценка обеспеченности имуществом. Эти сведения будут формироваться посредством Единой государственной информационной системы социального обеспечения. Система пополняется данными, обрабатываемыми Пенсионным фондом на основании информации, которая предоставляется ФНС, МВД и Росреестром.

«Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 52 и 69 федерального закона "О государственной социальной помощи" и внести его в Госдуму в установленном порядке», — гласит один пунктов в списке решений, принятых на заседании кабмина 11 ноября.

Премьер-министр Михаил Мишустин ранее заявил, что правительству необходимо повысить качество социальной поддержки граждан, сделать ее более адресной.

Кроме того, кабмин готовит дорожную карту по запуску целостной системы поддержки семей с детьми. Она также предполагает дополнительную помощь малообеспеченным гражданам страны.

Отечественные некоммерческие организации ранее представили в Фонд президентских грантов 10 484 проекта. Жюри выберет претендентов в 2022 году, сообщает «ФедералПресс».