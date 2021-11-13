Докладчик ООН обвинил главу Центрального банка Ливана в причастности к кризису в стране

Бейрут, 13 ноября. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер подверг критике главу Центрального банка Ливана Рияда Саламе за то, что он не признает роль денежно-кредитной организации в разрушительном экономическом кризисе.

Накануне эксперт завершил 12-дневную рабочую поездку в республику, в ходе которой провел встречи с официальными лицами государства и рядовыми гражданами, чтобы оценить ситуацию в стране. На пресс-конференции после своего возвращения он назвал Ливан «одной из самых неравноправных государств на планете» и указал на неэффективность его налоговой политики, отсутствие жизнеспособных социальных программ и продуманной стратегии по выходу из кризиса.

UN rep slams #Lebanon central bank chief for failing to recognize its role in the country’s crippling economic crisis.



https://t.co/IMJE4OeKSG vía @AJEnglish — J. DɑղieӀ Zɑʍօɾɑ (@zamorinix) November 12, 2021

По словам Шуттера, все планы правительства по борьбе с нищетой в стране опираются лишь на донорскую помощь от зарубежных государств и международных организаций.

Докладчик счел неприемлемым нынешний уровень жизни населения, при том, что страна обладает достаточными ресурсами, которые можно мобилизовать. Он отметил, что из-за кризиса все больше детей перестает посещать школы, в то время как ранее Ливан отличался высоким уровнем образования. Также увеличивается и число эмигрантов, которые не могут найти работу в родной стране и вынуждены искать заработок за рубежом.

Истоки катастрофы

В числе причин, которые привели к краху ливанской экономики, де Шуттер назвал неграмотную денежно-кредитную политику банковской системы.

После окончания гражданской войны в 1995 году Бейрут привязал национальную валюту к доллару, чтобы стабилизировать ее курс. Республика обладала необходимыми для этого финансовыми резервами — средства активно поступали от диаспор в других странах и союзных государств, например, Саудовской Аравии, также Центробанк активно набирал кредиты в иностранных государствах.

Федеральное агентство новостей /

Тем не менее ливанский фунт постепенно обесценивался по отношению к доллару, однако ЦБ искусственно поддерживал его курс, скупая часть национальной валюты за американскую. Это позволило повысить благосостояние граждан, которые по сравнению с другими странами Ближнего Востока жили довольно богато.

The collapsed economy in Lebanon. Today $1000 equals 23.000.000 Lebanese pounds. pic.twitter.com/dCXzE5FTw9 — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) November 12, 2021

Многие эксперты сравнивали эту систему с финансовой пирамидой, которая должна была рано или поздно рухнуть. Ее недостатки стали особенно заметны во время мирового экономического кризиса, когда резко сократилась денежная помощь от стран-доноров и зарубежных диаспор.

Также подобная политика разрушила промышленность и сельское хозяйство, поскольку закупать товары за рубежом было выгоднее, чем производить. К 2018 году, когда началось обострение финансового кризиса, объемы ливанского импорта превышали объемы экспорта на 16 миллиардов долларов.

При этом необходимость выплаты процентов по государственному долгу из-за кредитов привела к острому дефициту бюджета, а активный выпуск новых денег для его покрытия — к гиперинфляции. Все это вынудило правительство устанавливать ограничения на снятие наличных, урезать субсидии и вводить дополнительное налогообложение, что вызвало резкие протесты со стороны общества, привыкшего к роскошной жизни.

Федеральное агентство новостей /

Расплата за роскошь

Де Шуттер заявил, что такая система изначально не может быть устойчивой, и Центральный банк Ливана должен был это знать. По этой причине эксперт осудил руководство организации, которое активно отказывается признавать свою причастность к нынешнему кризису в стране и винит в проблемах власти республики.

The Lebanese government is failing its people, the UN envoy on extreme poverty Olivier De Schutter said on Friday, November 12, warning that the country is on course to becoming a failed state. #lebanonhttps://t.co/q9Mg3olexw — TRENDS (@mena_trends) November 13, 2021

Также докладчик обвинил ЦБ в том, что он активно препятствовал введению реформ, предложенных правительством Хасана Диаба в 2020 году. Нововведения позволили бы создать более эффективную модель экономики и разблокировать транши финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Федеральное агентство новостей /

Тогда денежно-кредитные организации отвергли инициативу под предлогом того, что она нанесет серьезный ущерб их резервам. Де Шуттер отметил, что это «демонстрирует непропорциональное влияние банковской системы Ливана на политическую».

Итоги кризиса

В настоящее время три четверти населения республики находится за чертой бедности, а национальная валюта потеряла уже более 90% своей стоимости. Нехватка финансовых резервов привела к неспособности Бейрута импортировать топливо, жизненно необходимое для работы электростанций, что стало причиной долговременных отключений света и, как следствие, серьезных сбоев в работе инфраструктуры.

При этом международное сообщество продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям страны, однако ее объемы недостаточны для поддержания нормального уровня жизни, а финансовая поддержка Ливану заморожена из-за крайне высокого уровня коррупции.

В частности, в отношении главы Центробанка ранее начали уголовные расследования суды Швейцарии и Франции, а теперь к ним присоединился и Люксембург. Как сообщается, Рияда Саламе подозревают в крупных хищениях, которые позволили ему организовать целую сеть офшорных компаний, оформленных на третьих лиц.

Luxembourg Opens Criminal Case Into Lebanon’s Central Bank Governor https://t.co/Z2RD6O2Wh7 — tayyar.org (@tayyar_org) November 12, 2021

Помимо этого, кризис в стране резко усугубился после взрыва в столичном порту, который разрушил значительную часть города. После начавшихся беспорядков правительство подало в отставку, а новый состав министров не удавалось сформировать до конца текущего года из-за противоречий между сменяющимися премьер-министрами и президентом.

В последнее же время страна сталкивается еще и с давлением ряда арабских государств из-за скандала с министром информации, раскритиковавшим военную операцию Саудовской Аравии в Йемене. И все это только усугубляет обстановку, оттягивая вопросы реального восстановления страны.