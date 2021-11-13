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Докладчик ООН обвинил главу Центрального банка Ливана в причастности к кризису в стране
Весь мир
Докладчик ООН обвинил главу Центрального банка Ливана в причастности к кризису в стране
Федеральное агентство новостей  / 

Бейрут, 13 ноября. Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер подверг критике главу Центрального банка Ливана Рияда Саламе за то, что он не признает роль денежно-кредитной организации в разрушительном экономическом кризисе.

Накануне эксперт завершил 12-дневную рабочую поездку в республику, в ходе которой провел встречи с официальными лицами государства и рядовыми гражданами, чтобы оценить ситуацию в стране. На пресс-конференции после своего возвращения он назвал Ливан «одной из самых неравноправных государств на планете» и указал на неэффективность его налоговой политики, отсутствие жизнеспособных социальных программ и продуманной стратегии по выходу из кризиса.

По словам Шуттера, все планы правительства по борьбе с нищетой в стране опираются лишь на донорскую помощь от зарубежных государств и международных организаций.

Докладчик счел неприемлемым нынешний уровень жизни населения, при том, что страна обладает достаточными ресурсами, которые можно мобилизовать. Он отметил, что из-за кризиса все больше детей перестает посещать школы, в то время как ранее Ливан отличался высоким уровнем образования. Также увеличивается и число эмигрантов, которые не могут найти работу в родной стране и вынуждены искать заработок за рубежом.

Истоки катастрофы

В числе причин, которые привели к краху ливанской экономики, де Шуттер назвал неграмотную денежно-кредитную политику банковской системы.

После окончания гражданской войны в 1995 году Бейрут привязал национальную валюту к доллару, чтобы стабилизировать ее курс. Республика обладала необходимыми для этого финансовыми резервами — средства активно поступали от диаспор в других странах и союзных государств, например, Саудовской Аравии, также Центробанк активно набирал кредиты в иностранных государствах.

Госдолг Ливана
Федеральное агентство новостей /

Тем не менее ливанский фунт постепенно обесценивался по отношению к доллару, однако ЦБ искусственно поддерживал его курс, скупая часть национальной валюты за американскую. Это позволило повысить благосостояние граждан, которые по сравнению с другими странами Ближнего Востока жили довольно богато.

Многие эксперты сравнивали эту систему с финансовой пирамидой, которая должна была рано или поздно рухнуть. Ее недостатки стали особенно заметны во время мирового экономического кризиса, когда резко сократилась денежная помощь от стран-доноров и зарубежных диаспор.

Также подобная политика разрушила промышленность и сельское хозяйство, поскольку закупать товары за рубежом было выгоднее, чем производить. К 2018 году, когда началось обострение финансового кризиса, объемы ливанского импорта превышали объемы экспорта на 16 миллиардов долларов.

При этом необходимость выплаты процентов по государственному долгу из-за кредитов привела к острому дефициту бюджета, а активный выпуск новых денег для его покрытия — к гиперинфляции. Все это вынудило правительство устанавливать ограничения на снятие наличных, урезать субсидии и вводить дополнительное налогообложение, что вызвало резкие протесты со стороны общества, привыкшего к роскошной жизни.

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Федеральное агентство новостей /

Расплата за роскошь

Де Шуттер заявил, что такая система изначально не может быть устойчивой, и Центральный банк Ливана должен был это знать. По этой причине эксперт осудил руководство организации, которое активно отказывается признавать свою причастность к нынешнему кризису в стране и винит в проблемах власти республики.

Также докладчик обвинил ЦБ в том, что он активно препятствовал введению реформ, предложенных правительством Хасана Диаба в 2020 году. Нововведения позволили бы создать более эффективную модель экономики и разблокировать транши финансовой помощи от Международного валютного фонда.

Докладчик ООН обвинил главу Центрального банка Ливана в причастности к кризису в стране
Федеральное агентство новостей /

Тогда денежно-кредитные организации отвергли инициативу под предлогом того, что она нанесет серьезный ущерб их резервам. Де Шуттер отметил, что это «демонстрирует непропорциональное влияние банковской системы Ливана на политическую».

Итоги кризиса

В настоящее время три четверти населения республики находится за чертой бедности, а национальная валюта потеряла уже более 90% своей стоимости. Нехватка финансовых резервов привела к неспособности Бейрута импортировать топливо, жизненно необходимое для работы электростанций, что стало причиной долговременных отключений света и, как следствие, серьезных сбоев в работе инфраструктуры.

При этом международное сообщество продолжает оказывать гуманитарную помощь жителям страны, однако ее объемы недостаточны для поддержания нормального уровня жизни, а финансовая поддержка Ливану заморожена из-за крайне высокого уровня коррупции.

В частности, в отношении главы Центробанка ранее начали уголовные расследования суды Швейцарии и Франции, а теперь к ним присоединился и Люксембург. Как сообщается, Рияда Саламе подозревают в крупных хищениях, которые позволили ему организовать целую сеть офшорных компаний, оформленных на третьих лиц.

Помимо этого, кризис в стране резко усугубился после взрыва в столичном порту, который разрушил значительную часть города. После начавшихся беспорядков правительство подало в отставку, а новый состав министров не удавалось сформировать до конца текущего года из-за противоречий между сменяющимися премьер-министрами и президентом.

В последнее же время страна сталкивается еще и с давлением ряда арабских государств из-за скандала с министром информации, раскритиковавшим военную операцию Саудовской Аравии в Йемене. И все это только усугубляет обстановку, оттягивая вопросы реального восстановления страны.

Как новое правительство Ливана намерено вывести страну из кризиса
Федеральное агентство новостей / Global Look Press / Bilal Jawich / Li Liangyong

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