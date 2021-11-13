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Кардиолог Мойсенко рассказала о сердечном приступе Прилучного на фоне развода с Муцениеце

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 20:04
Шоу-бизнес
Кардиолог Мойсенко рассказала о сердечном приступе Прилучного на фоне развода с Муцениеце
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 13 ноября. Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный пережил сердечный приступ на фоне развода с актрисой Агатой Муцениеце. Об этом рассказала кардиолог Римма Мойсенко.

Прилучный развелся с Муцениеце, от которой у него есть сын и дочь, в прошлом году. Поклонники подозревали, что причиной расставания звездной пары стала неверность актера. Из-за этого против артиста развернули травлю в соцсетях.

Мойсенко сообщила порталу BLITZ+, что все эти события крайне негативно сказались на здоровье Прилучного. Он пережил сердечный приступ, который по-прежнему оказывает влияние на его жизнь, утверждает кардиолог. По словам врача, теперь актер вынужден обязательно принимать препараты на постоянной основе.

«Если ему установили диагноз, ему дают режим, он защищается препаратами всегда, на фоне боли, приступа и так далее», — пояснила медик.

Разведенный Прилучный встречается со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Некоторые поклонники предполагали, что их отношения начались, когда актер еще был в браке. Звездная пара предпочитает не афишировать свой роман. Хотя возлюбленных неоднократно видели вместе в неформальной обстановке, Прилучный подтвердил информацию об их отношениях лишь через несколько месяцев после развода.

У Муцениеце пока не появилось постоянного партнера, однако у актрисы была интимная близость с мужчиной. Недавно знаменитость призналась, что пыталась завести отношения после расставания с мужем.

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прилучный муцениеце кардиолог
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