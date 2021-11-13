Индейцы Колумбии готовятся к акциям протеста после провала переговоров с правительством

Богота, 13 ноября. Делегация коренных народов Колумбии в одностороннем порядке вышла из переговоров с правительством Ивана Дуке о формировании государственной политики в отношении земель коренных народов.

Сообщается, что Верховный советник, представители индейских общин одиннадцати народов и уполномоченные по делам коренных народов Регионального совета коренных народов Кауки (CRIC) вышли из обсуждения в совместной правительственной комиссии после того, как стало очевидно отсутствие прогресса в осуществлении политики в отношении земель коренных народов.

"La CRIC, #Colombia ???????? se retiraron de la discusión en la comisión mixta con el Gobierno, luego que este quedara en evidencia que no hay avances para la implementación de la política Indígena en materia de tierras.https://t.co/Nm27wp91ED" — Chaski Digital (@ChaskiDigital) November 13, 2021

Представители индейских общин сообщили, что целью переговоров было предоставление земель для резерваций, а также обеспечение гарантий самоуправления, включая разработку собственных стратегий развития, сохранение своих обычаев и культуры, а также развитие собственной экономики и самоуправления.

Комиссар по делам коренных народов Северной Кауки Нини Джоана Даса заявила, что они вышли из-за стола переговоров, потому что одним из важнейших условий для реализации программ развития индейских земель является создание Экологического экономического территориального органа (ATEA) и если правительство не имеет четкого видения политики в отношении общин коренных народов, обсуждение лучше прекратить.

Даса обвинила правительство Дуке в затягивании переговоров и уклонении от реального ответа, который хотят услышать общины коренных народов, когда спрашивают о намерении принимать программу действий в отношении индейских общин. Представители коренных народов указывают, что без создания ATEA, власти не будут соблюдать конституцию Колумбии, которая гарантирует права коренных общин.

Уполномоченные также добавили, что правительство, по-видимому, не заинтересовано в принятии предложения общин коренных народов, в связи с чем они подтвердили, что готовятся к проведению акций протеста в Кали. При этом лидеры племен предупредили, что в случае нападения они оставляют за собой право на самозащиту.

Член CRIC Гермес Пит объяснил, что борьба ведется не с полицией, армией или гражданами, а с теми, кто подвергает колумбийский народ рабству и страданиям, и заверил, что они не станут трусливо умирать взаперти, а будут бороться как достойные люди.