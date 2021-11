Индейцы Колумбии готовятся к акциям протеста после провала переговоров с правительством

Богота, 13 ноября. Делегация коренных народов Колумбии в одностороннем порядке вышла из переговоров с правительством Ивана Дуке о формировании государственной политики в отношении земель коренных народов.

Сообщается, что Верховный советник, представители индейских общин одиннадцати народов и уполномоченные по делам коренных народов Регионального совета коренных народов Кауки (CRIC) вышли из обсуждения в совместной правительственной комиссии после того, как стало очевидно отсутствие прогресса в осуществлении политики в отношении земель коренных народов.

Представители индейских общин сообщили, что целью переговоров было предоставление земель для резерваций, а также обеспечение гарантий самоуправления, включая разработку собственных стратегий развития, сохранение своих обычаев и культуры, а также развитие собственной экономики и самоуправления.

Комиссар по делам коренных народов Северной Кауки Нини Джоана Даса заявила, что они вышли из-за стола переговоров, потому что одним из важнейших условий для реализации программ развития индейских земель является создание Экологического экономического территориального органа (ATEA) и если правительство не имеет четкого видения политики в отношении общин коренных народов, обсуждение лучше прекратить.

Даса обвинила правительство Дуке в затягивании переговоров и уклонении от реального ответа, который хотят услышать общины коренных народов, когда спрашивают о намерении принимать программу действий в отношении индейских общин. Представители коренных народов указывают, что без создания ATEA, власти не будут соблюдать конституцию Колумбии, которая гарантирует права коренных общин.

Уполномоченные также добавили, что правительство, по-видимому, не заинтересовано в принятии предложения общин коренных народов, в связи с чем они подтвердили, что готовятся к проведению акций протеста в Кали. При этом лидеры племен предупредили, что в случае нападения они оставляют за собой право на самозащиту.

