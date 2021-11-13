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Индейцы Колумбии готовятся к акциям протеста после провала переговоров с правительством
Весь мир
Индейцы Колумбии готовятся к акциям протеста после провала переговоров с правительством
Global Look Press  /  Jessica Patino / Keystone Press Agency

Богота, 13 ноября. Делегация коренных народов Колумбии в одностороннем порядке вышла из переговоров с правительством Ивана Дуке о формировании государственной политики в отношении земель коренных народов.

Сообщается, что Верховный советник, представители индейских общин одиннадцати народов и уполномоченные по делам коренных народов Регионального совета коренных народов Кауки (CRIC) вышли из обсуждения в совместной правительственной комиссии после того, как стало очевидно отсутствие прогресса в осуществлении политики в отношении земель коренных народов.

Представители индейских общин сообщили, что целью переговоров было предоставление земель для резерваций, а также обеспечение гарантий самоуправления, включая разработку собственных стратегий развития, сохранение своих обычаев и культуры, а также развитие собственной экономики и самоуправления.

Комиссар по делам коренных народов Северной Кауки Нини Джоана Даса заявила, что они вышли из-за стола переговоров, потому что одним из важнейших условий для реализации программ развития индейских земель является создание Экологического экономического территориального органа (ATEA) и если правительство не имеет четкого видения политики в отношении общин коренных народов, обсуждение лучше прекратить.

Даса обвинила правительство Дуке в затягивании переговоров и уклонении от реального ответа, который хотят услышать общины коренных народов, когда спрашивают о намерении принимать программу действий в отношении индейских общин. Представители коренных народов указывают, что без создания ATEA, власти не будут соблюдать конституцию Колумбии, которая гарантирует права коренных общин.

Уполномоченные также добавили, что правительство, по-видимому, не заинтересовано в принятии предложения общин коренных народов, в связи с чем они подтвердили, что готовятся к проведению акций протеста в Кали. При этом лидеры племен предупредили, что в случае нападения они оставляют за собой право на самозащиту.

Член CRIC Гермес Пит объяснил, что борьба ведется не с полицией, армией или гражданами, а с теми, кто подвергает колумбийский народ рабству и страданиям, и заверил, что они не станут трусливо умирать взаперти, а будут бороться как достойные люди.

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