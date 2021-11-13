«Простая арифметика»: сотни тысяч украинцев лишились права на жилищные субсидии

Официальный Киев объявил о введении новых правил для получения малоимущими гражданами Украины государственной помощи на оплату услуг ЖКХ. На соответствующие выплаты в размере от 50 до 1000 гривен (от 140 до 2800 рублей) отныне смогут претендовать не более 20% жителей страны. В их число автоматически попадают «ветераны АТО в Донбассе», пенсионеры украинского МВД и некоторые многодетные семьи на территории от Ужгорода до Мариуполя. Как утверждают независимые эксперты, новшество чревато окончательным обнищанием и без того небогатых украинцев. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

Киевлянин Виталий Корний столкнулся с необычной проблемой. 10 ноября в местном управлении соцобеспечения его семье было категорически отказано в начислении жилищной субсидии. Причин для отказа было несколько. Сам Виталий, бывший школьный учитель, лишившийся работы во время пандемии, не смог зарегистрироваться на региональной бирже труда, а у его супруги, известной в определенных кругах художницы, вообще никогда не было трудовой книжки.

«Мы не подаем тунеядцам», — сказали Корнию вслед в государственном учреждении.

«Таких «тунеядцев», как мы, сегодня на Украине абсолютное большинство», — сказал Корний в доверительной беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

По сути, он прав. Согласно информации минсоцполитики Украины, субсидии ЖКХ на осенне-зимний период 2021–2022 гг. будут предоставлены только тем гражданам (хозяйствам), которые не имеют задолженности по коммунальным услугам, обладают стабильным доходом (пенсией) и не получают дополнительных средств в виде перечислений на банковские карты.

Любопытно, что в ходе специальных проверок, организованных соответствующими государственными структурами Украины, «неучтенные дополнительные средства» были выявлены у нескольких миллионов жителей страны.

Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

«Ни для кого не секрет, что из-за отсутствия работы и других перспектив наши сограждане массово покидают родину, — констатировала в комментарии для ФАН социальный психолог Елена Мильто. — Вполне естественно, что впоследствии они регулярно отправляют своим родным и близким определенные суммы. Теперь из-за таких денежных переводов Киев введет на субсидии для указанных категорий соотечественников табу».

По некоторым данным, минсоцполитики Украины упразднило специальные комиссии, занимавшиеся рассмотрением так называемых нестандартных ситуаций в контексте выделения субсидий.

«Давайте возьмем классический и при этом парадоксальный пример: отдельно взятой семье не выдают соцпомощь на оплату услуг ЖКХ из-за того, что у этой самой семьи уже есть долг за коммуналку, — отметила ФАН на основе полной конфиденциальности сотрудница регионального отдела службы соцобеспечения. — Неужели кто-то в Киеве действительно полагает, что соответствующий долг под угрозой лишения субсидии будет выплачен?»

На данный момент этот вопрос остается риторическим. В то же время, по мнению аналитиков, из этой ситуации официальный Киев планирует извлечь максимальную для себя выгоду.

«Ранее из украинского госбюджета на выплату жилищных субсидий ежегодно выделялось от 40 до 60 миллионов долларов, — заявил корреспонденту ФАН экономист Борис Лищук. — Ужесточив правила получения социальной помощи, украинские власти фактически сохраняют в своей нищей казне определенную сумму, которая в дальнейшем может быть реализована на другие проекты. Эта простая арифметика позволит действующему правительству страны объявить о себе как об экономных хозяйственниках. Но вот ведь в чем дело — общественное недовольство такой «экономией» будет расти в геометрической прогрессии».

Уже растет. На форумах в Сети все чаще звучат призывы полностью отказаться от оплаты за ЖКХ.

«Что с нами сделают власти, если все мы проигнорируем счета с заоблачными суммами?» — вопрошают авторы публикаций.

А вот на этот вопрос ответа пока нет.