Wall Street Journal заявил об «опасном компромате» у России о США

Вашингтон, 13 ноября. Российские власти располагают компроматом на США. Об этом написал обозреватель американской газеты The Wall Street Journal Холман В. Дженкинс — младший.

По его словам, из-за этой информации после президентских выборов в 2016 году и республиканцы, и демократы попали в глупое положение. Как считает журналист, на наличие компромата указывают действия главы ФБР Джеймса Коми во время предвыборной гонки Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

«Автором этих действий был директор ФБР Джеймс Коми, который, как мы позже узнали, руководствовался полученными им российскими разведданными, которые, если они были правдивы, сильно дискредитировали Демократическую партию и администрацию Обамы», — написал Дженкинс-младший.

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Автор публикации уверен в опасности имеющегося у России компромата. Журналист считает, что он может «взорвать» политическую систему США.

«Либо демократическая администрация скрыла от общественности известную русским информацию о собственной коррупции, либо Кремль подговорил демократов на действия, которые привели к тому, что Белый дом в 2016 году достался Трампу. Судя по его заявлениям, Джеймс Коми больше всего боялся, что российская информация о демократах, настоящая или фальшивая, просочится и навредит Министерству юстиции и администрации Хиллари Клинтон», — заключил автор The Wall Street Journal.

Комитет Сената США ранее обвинил зятя Трампа в сокрытии данных о «российским вмешательстве» в выборы. Эти заявления позже были отвергнуты.