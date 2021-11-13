Туристическая выставка «Поехали 2021» открылась в Москве

Выставка «Поехали 2021» — настоящий праздник для путешественников. Концентрация трэвел-журналистов и блогеров, исследователей и тех, кто не мыслит себя без туризма и активного отдыха, здесь просто зашкаливает.

«Выставка организуется и проходит уже второй год подряд, мы участвуем тоже второй раз. Выставка посвящена мото- и автотуризму. Это единственная выставка в России, которая посвящена именно такой узкой направленности», — рассказал путешественник Саша Холодный

Известный путешественник и обладатель девяти рекордов России Саша Холодный объехал на автомобиле 120 стран мира. На выставке он представил двухэтажный английский автобус Double Decker 1964 года выпуска. Следующим летом автотурист планирует отправиться на нем из Москвы во Владивосток.

«Это будет первая часть гипотетической кругосветки, потому что мы ничего не можем сделать, сейчас границы все закрыты. Но до Владивостока летом мы, надеюсь, доедем», — добавил Саша.

Выставка «Поехали 2021» хороша тем, что здесь можно не только выбрать и приобрести необходимую экипировку и аксессуары для путешествий, но и ознакомиться с новинками индустрии туристической техники. Посетителям продемонстрировали первый электрический вездеход российского производства.

«Это первый в мире полностью электрический вездеход, мы первые, кто сделали его, он полностью бесшумный. Для тех, кто боится остаться без электричества: опционально можно установить в него генератор, который заряжает аккумулятор во время движения», — продемонстрировал новинку экспонент Андрей.

На туристических стендах также можно пообщаться с представителями малых коренных народов России, узнать о самых невероятных маршрутах, ландшафтах и природных артефактах нашей страны. Туристический форум «Поехали 2021» проходит на площадке московского ЦВК «Экспоцентр» 13-14 ноября.