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Министр обороны Украины Резников пообещал разместить ракеты «Нептун» на южной границе

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:53
Армия
Министр обороны Украины Резников пообещал разместить ракеты «Нептун» на южной границе
wikipedia.org  /  Адміністрація Президента України / CC BY 4.0

Киев, 13 ноября. Вооруженные силы Украины в ближайшем будущем разместят противокорабельный ракетный комплекс «Нептун» на южных рубежах страны. Об этом заявил глава украинского министерства обороны Алексей Резников.

Украинский министр 13 ноября прибыл в Бердянск, где ознакомился с ходом строительства базы для военно-морских сил Украины. В ходе визита Резников анонсировал размещение комплекса «Нептун» на южных границах страны.

«Крайне актуальным я считаю, что сегодня на вооружении ВМС Украины находится противокорабельный комплекс «Нептун». От себя лично сделаю все от меня зависящее, чтобы в ближайшей перспективе данный комплекс заступил на боевое дежурство для защиты южных рубежей», — заявил Резников.

Стоит отметить, что ранее бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил украинские власти в срыве программы по созданию нового ракетного комплекса. По его словам, на базе противокорабельной ракеты «Нептун» планировалось создание ракет воздушного, наземного и морского базирования, однако украинские власти свернули отказались от этих планов.

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