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Кейт Миддлтон стала самой влиятельной особой в королевской семье
Общество
Кейт Миддлтон стала самой влиятельной особой в королевской семье
Global Look Press  /  I-Images

Лондон, 13 ноября. Супруга британского принца Уильяма Кейт Миддлтон признана самым влиятельным человеком в королевской семье, об этом заявила эксперт Камилла Томини.

Кейт Миддлтон вошла в королевскую семью более десяти лет назад. Она покорила сердце Уильяма и расположила к себе миллионы жителей Великобритании. На герцогиню Кембриджскую равняются, ей подражают, а некоторые даже боготворят, поделилась Камилла Томини с изданием Express.

Эксперт подчеркнула, что согласно опросу YouGov, жена старшего сына принца Чарльза занимает четвертое место по популярности среди всех членов королевской семьи.

«Об этом часто забывают, но она, возможно, самый влиятельный человек в королевской семье. Это все потому что она жена будущего короля и мать будущего короля», — подытожила Томини.

Ранее стало известно, что хранит Кейт Миддлтон в своей дамской сумочке. Герцогиня носит с собой ноутбук, бумаги, косметику и кое-что из сладкого.

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Кейт Миддлтон британия королевская семья
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