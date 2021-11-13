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Художники по спецэффектам прорисовали детальный мир для российского сериала «Вне себя»
Общество
Художники по спецэффектам прорисовали детальный мир для российского сериала «Вне себя»
Prt Scr  /  Кадры из сериала «Вне себя»

Москва, 13 ноября. Компьютерная графика стала важной частью российского сериала «Вне себя». Художникам по спецэффектам пришлось прорисовывать детальный мир для проекта.

Главным героем сериала является финансист Дмитрий, который видит фантомов, неотличимых от обычных людей. Чтобы показать видения персонажа, потребовалось использовать визуальные эффекты, пишет Popcake.

«Помимо экшн-сцен, нам было интересно прорисовать детальный мир, и в некоторых сценах есть тонкие CGI-отсылки как дань уважения другим проектам», — отметил эксперт по спецэффектам Илья Шутов.

Создатели заверили, что зритель не всегда поймет, когда в сериале использовалась графика. Над некоторыми сценами художникам и аниматорам пришлось ломать голову несколько месяцев. Например, одной из них стала сцена падения персонажа актера Ивана Макаревича из офисного здания.

Главные роли в сериале «Вне себя» сыграли Евгений Стычкин, Елена Лядова и Евгений Цыганов. Актриса признавалась, что ей было приятно встретиться с Цыгановым через 20 лет после предыдущей совместной работы на площадке.

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сериал стычкин вне себя
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