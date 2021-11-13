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Минэнерго ЦАР намерено облегчить доступ к питьевой воде для жителей республики
Весь мир
Минэнерго ЦАР намерено облегчить доступ к питьевой воде для жителей республики
pxfuel.com  / 

Банги, 13 ноября. Министр энергетики ЦАР Артур Бертран Пири провел рабочую встречу с группой экспертов технического комитета по мониторингу и контролю реализации проектов модернизации водоснабжения (CTSC).

Вопрос развития системы опреснителей в Центральноафриканской Республике назрел после завершения активной фазы боевых операций против боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены». Бандформирования часто портили колодцы при отступлении.

«Цель состоит в том, чтобы найти пути и средства для продвижения восстановительных работ по финансируемым Саудовской Аравией проектам модернизации снабжения», — сообщается на официальной странице минэнерго в Facebook.

Ранее Пири сообщал о прокладке 4600 сетей поставки питьевой воды. Монтажом трубопроводов и колонок занимается компания SODECA. Инициатива обойдется властям республики в 640 миллионов франков КФА. ЮНИСЕФ высоко оценил стремление правительства обеспечить доступ к жизненно необходимому ресурсу и выделил 175 миллионов.

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