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Мария Захарова призвала Запад начать помогать мигрантам в Белоруссии

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:46
Политика
Мария Захарова призвала Запад начать помогать мигрантам в Белоруссии
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 13 ноября. Запад ведет разговоры о гибридной угрозе вместо того, чтобы принять решение и начать помогать мигрантам на границе с Белоруссией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам российского дипломата, разговоры на политические темы в этой ситуации неуместны.

«Страдают люди, страдают дети маленькие, женщины, беременные женщины. Вот им сейчас надо оказать помощь», — заявила Захарова, критикуя реакцию Запада на происходящее.

Как стало известно ранее, белорусские власти обеспечили беженцев пунктами обогрева для детей и женщин. В лагере мигрантов также появился офис правовой помощи.

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