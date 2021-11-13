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Минздрав ЦАР заявил о смерти четырех человек от неизвестного заболевания в префектуре Уам-Фафа
Весь мир
Минздрав ЦАР заявил о смерти четырех человек от неизвестного заболевания в префектуре Уам-Фафа
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 13 ноября. В префектуре Уам-Фафа, что на севере Центральноафриканской Республики, неизвестная болезнь унесла жизни четырех человек. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр общественного здравоохранения доктор Пьер Сомсе.

По информации местных СМИ, 8 ноября начали приходить первые сообщения о неизвестной болезни, поразившей нескольких жителей. Чуть позже появились расширенные данные о ее симптомах: людей поражала кровавая рвота, сопровождающаяся лихорадкой и судорогами.

Врачи выявили заболевание у трех мужчин в районе Среднего Сидо и 7-летней девочки, проживающей в центре Кабо. Впоследствии пациенты скончались.

Минздрав ЦАР заявил о смерти четырех человек от неизвестного заболевания в префектуре Уам-Фафа
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В Министерстве общественного здравоохранения ЦАР добавили, что аналогичные случаи зарегистрированы в чадской деревне Нджиаманджи, которая находится рядом со Средним Сидо. В район сразу направили группу быстрого реагирования для проведения расследования и забора крови у пострадавших. В настоящее время врачи изучают полученные образцы.

Ранее Минздрав сообщал об активном распространении индийского штамма новой коронавирусной инфекции в Африке.

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африка минздрав заболевание цар лихорадка
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