Минздрав ЦАР заявил о смерти четырех человек от неизвестного заболевания в префектуре Уам-Фафа

Банги, 13 ноября. В префектуре Уам-Фафа, что на севере Центральноафриканской Республики, неизвестная болезнь унесла жизни четырех человек. Об этом во время пресс-конференции рассказал министр общественного здравоохранения доктор Пьер Сомсе.

По информации местных СМИ, 8 ноября начали приходить первые сообщения о неизвестной болезни, поразившей нескольких жителей. Чуть позже появились расширенные данные о ее симптомах: людей поражала кровавая рвота, сопровождающаяся лихорадкой и судорогами.

Врачи выявили заболевание у трех мужчин в районе Среднего Сидо и 7-летней девочки, проживающей в центре Кабо. Впоследствии пациенты скончались.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

В Министерстве общественного здравоохранения ЦАР добавили, что аналогичные случаи зарегистрированы в чадской деревне Нджиаманджи, которая находится рядом со Средним Сидо. В район сразу направили группу быстрого реагирования для проведения расследования и забора крови у пострадавших. В настоящее время врачи изучают полученные образцы.

Ранее Минздрав сообщал об активном распространении индийского штамма новой коронавирусной инфекции в Африке.