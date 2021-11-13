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Фетисов считает, что вера и терпение помогут сборной России не проиграть Хорватии
Спорт
Фетисов считает, что вера и терпение помогут сборной России не проиграть Хорватии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 13 ноября. Семикратный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча сборной России по футболу с Хорватией.

Вячеслав Фетисов уверен, что психология сыграет «определяющую роль» в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Хорватии и России, который пройдет в Сплите 14 ноября. Об этом двукратный олимпийский чемпион рассказал в разговоре с журналистами издания «Чемпионат». Для того, чтобы напрямую выйти на ЧМ-2022, сборной России достаточно сыграть с хорватами вничью.

«Мне кажется, именно психологическое давление больше будет давить на хорватов. На этот раз они лучше по всем показателям: подбор игроков, рейтинг, да и играют дома. Иногда это является непомерной ношей для команды. Нашей же команде надо терпеть и верить в себя. Футболистам российской сборной надо бороться за каждый мяч — в таком случае все будет хорошо», — подчеркнул Фетисов.

Ранее вратарь «Химок» Илья Лантратов не попал в заявку сборной России на матч с Хорватией. Об этом сообщила пресс-служба национальной команды.

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россия хорватия фетисов чм-2022 квалификация
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