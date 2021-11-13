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Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
Политика
Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Ни плата денег Белоруссии, ни санкции не позволят Польше решить кризис с мигрантами. Таким мнением поделился в беседе с ФАН журналист, президент Ассоциации развития публичной дипломатии «Будущее страны» Юрий Кот.

Ранее в Польше заявили, что для решения миграционного кризиса у Варшавы есть два способа воздействовать на президента Белоруссии Александра Лукашенко — деньги либо санкции.

«На мой взгляд, Польша, хоть и пытается проводить какую-то самостоятельную политику, ничего решать не может и будет делать то, что ей скажут в Брюсселе и Вашингтоне. Варшава, как обычно, выполняет роль провокатора. В данной ситуации все зависит от того, как события будут развиваться дальше. Очевидно, что Белоруссия демонстрирует договороспособность», — сообщил эксперт.

Юрий Кот подробно рассказал, почему ни один из предложенных вариантов в действительности не сработает.

«Брюссель прекрасно понимает, что, если он сейчас пойдет на попятную, будет договариваться с Лукашенко, платить ему деньги, так или иначе они попадают в определенную степень зависимости от него, что автоматически дезавуирует любые агрессивные действия Европы в адрес Белоруссии. В случае, если Европа будет вводить санкции, кризис будет только нарастать. Число мигрантов на [белорусско-польской] границе будет расти. Не хватит всей европейской армии, чтобы сдержать миллионы людей», — пояснил собеседник ФАН.

Журналист Кот объяснил, почему Польша не может воздействовать на Лукашенко
Фото из личного архива Юрия Кота /

В завершение он добавил, что, на его взгляд, Брюссель мог бы избежать нынешнего кризиса, если бы старался раньше выстроить конструктивные отношения с Минском.

«В этой ситуации ЕС стал заложником собственной абсолютно лживой риторики. Сам себя загнал в западню. Лукашенко имеет право этим пользоваться. В конце концов, не он первым начал это противостояние», — подытожил журналист.

Ранее историк Владимир Корнилов в беседе с ФАН усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы. По его словам, власти города не могут принимать вопросы о пересечении беженцами границы ЕС.

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мигранты польша лукашенко юрий кот
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