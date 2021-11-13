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МИД России заявил о более жестких выпадах США в адрес Москвы
Политика
МИД России заявил о более жестких выпадах США в адрес Москвы
Федеральное агентство новостей  /  Татьяна Костянова

Москва, 13 ноября. Выпады США против России стали более жесткими. К такому выводу пришли в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве рассказали, что на площадках Организации по запрещению химического оружия и Совбеза ООН союзники США стали активнее упрекать Россию в якобы сокрытии бывшей военно-технической программы СССР.

«На свет вновь вытаскивается инспирированное Великобританией «дело Скрипалей» и мнимое отравление Алексея Навального», — сказано в комментарии МИД РФ.

Лондон по-прежнему не предоставил ни одного доказательства обвинения по «делу Скрипалей». Что касается «отравления» блогера Навального, то Германия, Швеция и Франция не соглашаются работать с Москвой над этим вопросом.

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