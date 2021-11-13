Ветеран ВСУ Высочанский назвал «бумажными войсками» украинские батальоны теробороны

Киев, 13 ноября. Созданные в составе Вооруженных сил Украины батальоны территориальной обороны неспособны противостоять даже мигрантам на границе. Об этом заявил бывший боец ВСУ Олег Высочанский.

По его словам, на создание сил теробороны были выделены огромные бюджетные средства, однако новые военные формирования существуют только на бумаге. Высочанский отметил, что украинские батальоны территориальной обороны представляют собой «бумажные войска», которые не смогут противостоять даже мигрантам на границе.

«Когда мы говорим, готовы ли мы противодействовать. Поляки показали, что они готовы. Литовцы тоже показали, что они готовы. Готовы ли мы к такому скоплению, которое сейчас происходит? Нет, мы не готовы. О теробороне я знаю не из интернета, не из телевидения , а от моих побратимов, которые проходят там службу», — рассказал Высочанский.

Он также добавил, что несколько лет назад пытался записаться в силы территориальной обороны, однако там заявили, что все места уже заняты. При этом во время учений или стрельб на полигоне с трудом удается собрать несколько десятков человек.

«Когда проходят стрельбы, то еле-еле собирают 20 человек желающих. И это все очень плачевно», — отметил Высочанский.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские силовики захватили село Старомарьевка, которое находится на юге Донецкой Народной Республики. По его словам, в Старомарьевке проживает 37 граждан России. Пушилин отметил, что действия украинской стороны являются нарушением Женевской конвенции.