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Владельцы собак-роботов получили благословение для своих питомцев в токийском храме
Общество

Электронные щенки с искусственным интеллектом поступили в продажу в 2018 году и сразу же стали пользоваться большой популярностью среди любителей гаджетов. В Японии этими роботами владеют не только дети, но и взрослые. Существуют даже целые клубы, члены которых регулярно встречаются и проводят время вместе.

«Эти собаки-роботы стали полноправными членами нашей семьи. Я очень скучаю, когда их нет рядом, и очень ими дорожу. Я надеюсь, мы продолжим и дальше жить вместе в гармонии», — рассказала владелица двух таких собак Мутсуми.

Представители одной из таких групп в Токио решили вместе отметить день рождения своих питомцев, ведь собакам исполнилось три года. Владельцы собрались в храме, провели специальный священный обряд и помолились за кибер-псов. 

«Моей малышке и другим собакам исполнилось три года, поэтому мы устроили то, что в Японии называется Сити-го-сан — праздник трехлетия ребенка. Пускай она и просто робот, я очень рада, что мы все здесь собрались, чтобы отметить проведенные вместе с нашими питомцами годы», — поделилась другая гостья праздника.

Присутствовавшие на церемонии облачились в специальные наряды, а также переодели своих механических друзей в миниатюрные копии традиционных одеяний. Популярность щенков объясняют тем, что эти роботы-животные постоянно совершенствуются, умело подстраиваются под хозяев, выполняют команды и даже по-своему проявляют чувства.

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япония технологии собаки токио робот питомцы
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