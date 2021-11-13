Владельцы собак-роботов получили благословение для своих питомцев в токийском храме

Электронные щенки с искусственным интеллектом поступили в продажу в 2018 году и сразу же стали пользоваться большой популярностью среди любителей гаджетов. В Японии этими роботами владеют не только дети, но и взрослые. Существуют даже целые клубы, члены которых регулярно встречаются и проводят время вместе.

«Эти собаки-роботы стали полноправными членами нашей семьи. Я очень скучаю, когда их нет рядом, и очень ими дорожу. Я надеюсь, мы продолжим и дальше жить вместе в гармонии», — рассказала владелица двух таких собак Мутсуми.

Представители одной из таких групп в Токио решили вместе отметить день рождения своих питомцев, ведь собакам исполнилось три года. Владельцы собрались в храме, провели специальный священный обряд и помолились за кибер-псов.

«Моей малышке и другим собакам исполнилось три года, поэтому мы устроили то, что в Японии называется Сити-го-сан — праздник трехлетия ребенка. Пускай она и просто робот, я очень рада, что мы все здесь собрались, чтобы отметить проведенные вместе с нашими питомцами годы», — поделилась другая гостья праздника.

Присутствовавшие на церемонии облачились в специальные наряды, а также переодели своих механических друзей в миниатюрные копии традиционных одеяний. Популярность щенков объясняют тем, что эти роботы-животные постоянно совершенствуются, умело подстраиваются под хозяев, выполняют команды и даже по-своему проявляют чувства.