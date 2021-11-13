Психолог Наумова рассказала, как помочь ребенку адаптироваться среди сверстников

Найти общий язык со сверстниками многим детям и подросткам не так уж просто, зачастую коммуникация приводит к сильному стрессу. Причин для тревоги может быть множество, поэтому с каждым ребенком необходимо работать отдельно.

Родители должны поддержать свое чадо и помочь разобраться, почему его не принимают сверстники в классе или во дворе.

В беседе с корреспондентом ФАН детский, семейный психолог Наталья Наумова рассказала, как действовать мамам и папам в такой ситуации.

«Коммуникативные трудности чаще всего связаны с тем, что человек не верит в себя и боится, что его будут оценивать. Все идет из детства: когда ребенок общается с другими детками, родители могут оценивать его поведение и говорить об этом. Ребенок делает выводы. Иногда они бывают травматичные и в дальнейшем делают человека еще более застенчивым и закрытым», — объяснила психолог.

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Первое, над чем стоит работать, — это самооценка. Родителям важно объяснить ребенку, что все зависит от восприятия самого себя. Застенчивым детям нужно представлять себя успешными и общительными, а родители должны поддерживать их.

«У человека есть потребность повышать свою самооценку и в беседе получать одобрение. И когда человек понимает, что он представляет ценность, то и другим людям он это транслирует. Когда человек не уверен в себе, он не может себя оценить, другие люди начинают думать, что с ним что-то не так. Многие стараются сократить общение с такими людьми», — рассказала собеседница ФАН.

Ребенку нужно чаще общаться со сверстниками, чтобы избавиться от проблем с коммуникацией, отметила Наталья Наумова. Также ему самому необходимо разобраться и понять, что у него вызывает страх при общении с другими детьми.

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«Очень хорошо помогают театральные студии, где дети разыгрывают спектакли. Психологически грамотные педагоги самому застенчивому ребенку дадут главную роль, чтобы он понимал свою значимость. Это поможет ему раскрепоститься. Родителям важно поддерживать детей, хвалить и восхищаться их талантами. Когда ребенок читает стихи, не нужно критиковать и говорить, что он не с той интонацией это делает», — объяснила психолог.

Если ребенок не хочет идти в театральную студию или нет такой возможности, подойдет любой кружок, в котором он сможет почувствовать себя успешным. Однако бывают случаи, когда ни секции, ни поддержка родителей не помогают ему раскрепоститься, в таком случае лучше обратиться к детскому психологу. Специалист поможет найти причину проблемы и даст рекомендации родителям.

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