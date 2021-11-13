Германия дала «чудовищный сигнал» Киеву

Берлин, 13 ноября. Германия дала ясный сигнал Киеву о реальной значимости Украины для Запада, а также о будущем страны.

Таким знаком украинскому руководству должно было стать предложение немецкого депутата отправить на Украину беженцев, которые пока ожидают своей участи на границе Польши и Белоруссии.

Как считает немецкий политолог, эксперт Германского общества по внешней политике Штефан Майстер, со стороны Берлина озвучивать подобные идеи было крайне недипломатично. По его словам, очевидно, что Украина не имеет никакого отношения ни к ситуации на Ближнем Востоке, ни к миграционному кризису в Европе. Поэтому попытка хотя бы частично переложить на Незалежную решение данной проблемы всего лишь выдает истинное отношение Германии к Киеву.

«С точки зрения дипломатии, после сделки по «Северному потоку — 2» в обход Украины, заявлять еще и о желании отправить туда беженцев совершенно неприемлемо. Украину тут нельзя сравнивать с Турцией, которая непосредственно граничит с зоной конфликта. А вот Украина к этому конфликту не имеет никакого отношения», — отмечает эксперт.

Global Look Press / Attila Husejnow

В то же время другой немецкий политолог Андре Хертель уверен, что подобное предложение депутат Нильс Шмид выдвинул отнюдь не случайно. Судя по всему, таким образом Германия дает понять Украине, что ей не стоит и дальше ждать поддержки и помощи от Запада. Более того, Берлин явно намекнул Киеву на то, что теперь уже ФРГ и Евросоюз в целом могут начать решать свои проблемы за счет Незалежной.

«Заявление, сделанное в Бундестаге, прозвучало примерно так: мы будем использовать вас, чтобы решить нашу проблему. Это сигнал того, что мы бросили Украину, и что там теперь серая зона, где можно решать свои проблемы, и куда можно отправлять людей. Мне кажется, что это чудовищный сигнал в адрес Киева в нынешней ситуации», — подчеркнул политолог Андре Хертель.

Ранее политолог Армен Гаспарян заявил об отсутствии единства внутри Евросоюза. По его словам, на данный момент Европейский союз нельзя назвать целостным — это лишь распространенный миф.