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Ридли Скотт нелестно отозвался о фильмах про супергероев

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:22
Общество
Ридли Скотт нелестно отозвался о фильмах про супергероев
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 13 ноября. Знаменитый режиссер Ридли Скотт раскритиковал супергеройские фильмы. По словам кинематографиста, у подобных лент есть общий главный недостаток.

Скотт нелестно отозвался о супергеройских картинах в интервью изданию Deadline. Как считает режиссер, фильмы о супергероях отличаются слабыми сценариями.

«Их сценарии никуда не годятся», — подчеркнул кинодеятель.

По мнению Скотта, супергеройскому кино нужны хорошие истории, но его создатели надеются лишь на спецэффекты. Без них такие фильмы стали бы совсем скучными, полагает режиссер.

Кинематографист утверждает, что ему удалось снять три супергеройских ленты с отличным сценарием. Скотт включил в этот список «Чужого», «Гладиатора» и «Бегущего по лезвию».

Скоро на экраны выйдет новая картина Ридли Скотта «Дом Gucci». Ранее студия MGM показала новые кадры из грядущей ленты.

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