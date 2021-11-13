Читатели Daily Express назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными»

Лондон, 13 ноября. Аудитория издания Daily Express бурно отреагировала на заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о небывалой напряженности в отношениях между НАТО и Россией.

По словам британского генерала Ника Картера, существует значительная вероятность вооруженного конфликта в Европе между силами Североатлантического альянса и российской армией, причем столкновение возможно «из-за любой случайности». В качестве примера Картер привел эксцессы во время миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией.

Читатели таблоида Daily Express возмутились заявлениям начальника штаба обороны Великобритании и обвинили Альянс в наплыве мигрантов в страны Евросоюза.

«Опять «беженцы из разрушенных войной территорий». Интересно, а кто создал эти районы? Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?» — задал риторические вопросы один из комментаторов.

Пользователи Сети из Великобритании назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными» и напомнили о позорном фиаско Альянса в Афганистане. Элиты западных стран вынуждены придумывать обоснование для наращивания военных расходов и ради этого раздувают истерию на тему войны с Россией, отметил один из читателей Daily Express.

Ранее российские политологи и эксперты сообщили о риске опасной эскалации миграционного кризиса, который происходит на границе между Белоруссией и Польшей.