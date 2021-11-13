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Читатели Daily Express назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными»
Армия
Читатели Daily Express назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными»
ФБА «Экономика сегодня»

Лондон, 13 ноября. Аудитория издания Daily Express бурно отреагировала на заявление начальника штаба обороны Великобритании Ника Картера о небывалой напряженности в отношениях между НАТО и Россией.

По словам британского генерала Ника Картера, существует значительная вероятность вооруженного конфликта в Европе между силами Североатлантического альянса и российской армией, причем столкновение возможно «из-за любой случайности». В качестве примера Картер привел эксцессы во время миграционного кризиса на границе между Польшей и Белоруссией.

Читатели таблоида Daily Express возмутились заявлениям начальника штаба обороны Великобритании и обвинили Альянс в наплыве мигрантов в страны Евросоюза.

«Опять «беженцы из разрушенных войной территорий». Интересно, а кто создал эти районы? Могла ли НАТО быть причастна, как и, соответственно, польские войска?» — задал риторические вопросы один из комментаторов.

Пользователи Сети из Великобритании назвали армии стран НАТО «совершенно бесполезными» и напомнили о позорном фиаско Альянса в Афганистане. Элиты западных стран вынуждены придумывать обоснование для наращивания военных расходов и ради этого раздувают истерию на тему войны с Россией, отметил один из читателей Daily Express.

Ранее российские политологи и эксперты сообщили о риске опасной эскалации миграционного кризиса, который происходит на границе между Белоруссией и Польшей.

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мигранты россия великобритания нато война
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