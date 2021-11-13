Президент Египта ратифицировал поправки к закону о борьбе с терроризмом

Каир, 13 ноября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил новые поправки к закону о борьбе терроризмом, которые одобрил парламент республики в начале месяца. Указ о ратификации опубликован в официальном государственном вестнике.

Коррективы направлены на то, чтобы предоставить специализированным органам большую гибкость по предотвращению экстремистских преступлений. Изменения вносятся в закон № 94 от 2005 года.

«Статья 36 гласит, что съемка, запись или трансляция судебных процессов по терроризму запрещена. Гражданин имеет право подать заявку и получить разрешение от председательствующего судьи», — говорится в документе.

Также глава 53 наделяет президента республики полномочиями принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности и общественного порядка. Среди них эвакуация, изоляция некоторых районов или введение комендантского часа.

Террористическая угроза нависла над Египтом несколько лет назад. По указу Абдель Фаттаха ас-Сиси вооруженные силы страны начали войну против организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на Синайском полуострове.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.