Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 ноября 19:42
19:41
Спорт
Фетисов считает, что вера и терпение помогут сборной России не проиграть Хорватии
19:39
Политика
МИД России заявил о более жестких выпадах США в адрес Москвы
19:35
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на Таганско-Краснопресненской линии московского метро
19:34
Общество
Спасенная из передвижного зоопарка приморская тигрица Алекса родила двух детенышей
19:34
Армия
Ветеран ВСУ Высочанский назвал «бумажными войсками» украинские батальоны теробороны
19:29
Политика
Германия дала «чудовищный сигнал» Киеву
19:28
Происшествия
Водитель легковушки погиб при столкновении с пассажирским автобусом в Свердловской области
19:27
Общество
«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Артемий Семеновский
19:27
Происшествия
Петербургская школьница попала в больницу из-за отравления сотней таблеток от аллергии
19:26
Наука
Внедрение электродов в мозг поможет бороться с расстройствами психики
Все новости

Президент Египта ратифицировал поправки к закону о борьбе с терроризмом
Весь мир
Президент Египта ратифицировал поправки к закону о борьбе с терроризмом
wikipedia.org  /  Graham Carlow / CC BY 2.0

Каир, 13 ноября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси утвердил новые поправки к закону о борьбе терроризмом, которые одобрил парламент республики в начале месяца. Указ о ратификации опубликован в официальном государственном вестнике.

Коррективы направлены на то, чтобы предоставить специализированным органам большую гибкость по предотвращению экстремистских преступлений. Изменения вносятся в закон № 94 от 2005 года.

«Статья 36 гласит, что съемка, запись или трансляция судебных процессов по терроризму запрещена. Гражданин имеет право подать заявку и получить разрешение от председательствующего судьи», — говорится в документе.

Также глава 53 наделяет президента республики полномочиями принимать меры, необходимые для обеспечения безопасности и общественного порядка. Среди них эвакуация, изоляция некоторых районов или введение комендантского часа.

Террористическая угроза нависла над Египтом несколько лет назад. По указу Абдель Фаттаха ас-Сиси вооруженные силы страны начали войну против организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) на Синайском полуострове.

Президент Египта ратифицировал поправки к закону о борьбе с терроризмом
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Египта ратифицировал поправки к закону о борьбе с терроризмом
терроризм египет ас-сиси борьба
Комментировать