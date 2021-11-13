Шазад Латиф сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус» от Disney

Лос-Анджелес, 13 ноября. Студия Disney нашла актера, который сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус». Персонажа воплотит на экране британец Шазад Латиф, снимавшийся в «Черном зеркале» и «Страшных сказках».

«Наутилус» станет приквелом «Двадцати тысяч лье над водой» Жюля Верна. Имя исполнителя главной роли узнало издание Deadline.

В центре сюжета проекта окажется происхождение капитана Немо, а также его субмарины «Наутилус». В сериал планируют включить десять эпизодов.

Режиссером «Наутилуса» выступит Майкл Мэтьюз, снявший фильм «Любовь и монстры». Производство сериала планируют начать в Австралии в декабре, но дата премьеры проекта пока не называется.

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