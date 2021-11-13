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Культовый мультсериал «Люди Икс» получит продолжение

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:08
Общество
Культовый мультсериал «Люди Икс» получит продолжение
flickr.com  /  Daniel (Cyber Toon) / CC BY-NC-SA 2.0

Лос-Анджелес, 13 ноября. Крупная американская студия Marvel объявила о начале работы над продолжением сериала про Людей Икс, который выходил в девяностых. Проект появится на стриминге Disney+ в 2023 году.

Сериал получил название «Люди Икс 1997», это будет прямо продолжение сюжетных линий оригинального шоу. За подготовку отвечает сценарист Бо ДеМайо, который до этого работал над «Ведьмаком». Ожидается, что некоторые актеры оригинальной озвучки примут участие в проекте, сообщает издание The Wrap.

Франшиза про Людей Икс имеет большой финансовый потенциал. Киносерия занимает восьмое место в списке самых кассовых фильмов с общими сборами более 6 млрд долларов. Картины выходят с нулевых, их снимали разные режиссеры, в том числе Тим Миллер, Брайан Сингер и Гэвин Худ.

Ранее в Сети появился дублированный трейлер фильма о принцессе Диане «Спенсер», главную роль в котором сыграла Кристен Стюарт. Картина выйдет в прокат 9 декабря.

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