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Высший государственный совет Ливии настаивает на переносе выборов
Весь мир
Высший государственный совет Ливии настаивает на переносе выборов
wikipedia.org  /  Muhammedashariff/CC BY-SA 4.0

Анкара, 13 ноября. Глава Высшего государственного совета (ВГС) Ливии Халед аль-Мишри надеется, что выборы, запланированные на 24 декабря, отложат на три месяца. Об этом он рассказал агентству Anadolu.

По словам политика, перенос даты необходим, чтобы согласовать законодательную базу для проведения плебисцита. Ведомство подало апелляцию в судебные органы с целью добиться заморозки решений Высшей национальной избирательной комиссии (ВИК), которые основаны на документах, ранее принятых Палатой представителей.

Продвигающий повестку «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ) деятель заявил, что ВГС «не станет прибегать к силе, чтобы помешать» подготовке к парламентским и президентским выборам. Однако он отказывается от участия в процессе и продолжит активно призывать ливийцев к бойкоту голосования.

«Если явка в ряде избирательных округов равна нулю, это делает выборы юридически недействительными», — добавил аль-Мишри.

Высший государственный совет Ливии настаивает на переносе выборов
www.facebook.com / المفوضية الوطنية العليا للانتخابات - High National Elections Commission

Ранее глава ВГС заявил, что ему не удалось оспорить законодательство в Верховном суде Ливии. Он призвал граждан не участвовать в предстоящих выборах ни в качестве избирателей, ни в качестве кандидатов.

Кроме того, Аль-Мишри намерен организовать массовые митинги перед штаб-квартирами правительственных учреждений и международных организаций в Триполи. Политик также пригрозил вооруженной эскалацией на западе государства, если плебисцит не перенесут.

Сказанное главой ВГС рассмотрят на следующем заседании Палаты представителей. Парламентарии решат, как реагировать на действия по срыву выборов, исходящих от экстремистов.

Накануне участники Парижской конференции по Ливии пригрозили санкциями тем, кто препятствует подготовке к избирательному процессу и настаивает на его переносе.

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