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Обозреватель 19FortyFive указал на пугающий боевой потенциал беспилотника «Посейдон»

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:05
Армия
Обозреватель 19FortyFive указал на пугающий боевой потенциал беспилотника «Посейдон»
ПолитРоссия

Вашингтон, 13 ноября. Российские разработчики готовят неприятный сюрприз для оппонентов Москвы. К 2027 году в Мировом океане появятся грозные ядерные беспилотники «Посейдон», предупредил эксперт американского издания 19FortyFive.

Российские специалисты несколько лет потратили на разработку подводного беспилотника «Посейдон». Ожидается, что к 2027 году он начнет поступать в войска и его основным носителем станет подлодка «Белгород». По словам Брента Иствуда, «Посейдон» — по-настоящему пугающее оружие. «ПолитРоссия» представляет зарубежную статью в пересказе.

Иствуд напомнил, что «Посейдон» может получить ядерные боеголовки и реактор, поэтому радиус его действия будет органичен всего лишь Мировым океаном. В зарубежной прессе он уже заработал себе звание «оружия судного дня» и средством уничтожения крупных прибрежных городов.

«Могут ли русские построить мини-ядерный реактор и установить его на торпеду? Это еще предстоит выяснить. Но даже если они не сумеют превратить его в атомную электростанцию, «Посейдон» все равно будет представлять большую ценность как подводный дрон», — высказался обозреватель 19FortyFive.

Эксперт уверен, что в планах у России иметь в распоряжении арсенал из 16 подобных дронов с возможностью их быстрого запуска в сторону Атлантики и восточного побережья США. По мнению военных экспертов, подводный дрон представляет куда большую угрозу, чем баллистическая ракета. Иствуд не исключил, что «Посейдон» сможет вести разведку и отслеживать действия подводного флота потенциального оппонента РФ.

Ранее боевые возможности будущей носительницы «Посейдонов» — АПЛ «Белгород» поставили в тупик коллег Иствуда из другого американского издания The National Interest.

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