Народная милиция ЛНР: военнослужащие ВСУ заминировали окраины города Попасная в Донбассе

Луганск, 13 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают минировать окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.
По данным ведомства, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили мины на окраинах города Попасная.
«Боевики 24-й бригады на восточной окраине населенного пункта Попасная установили двадцать противотанковых мин ТМ-62», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизнь мирных жителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.