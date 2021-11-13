Народная милиция ЛНР: военнослужащие ВСУ заминировали окраины города Попасная в Донбассе

Луганск, 13 ноября. Военнослужащие Вооруженных сил Украины продолжают минировать окраины подконтрольных Киеву населенных пунктов в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, военнослужащие 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ установили мины на окраинах города Попасная.

«Боевики 24-й бригады на восточной окраине населенного пункта Попасная установили двадцать противотанковых мин ТМ-62», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подобные действия украинских силовиков ставят под угрозу жизнь мирных жителей и представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Ранее постпред России в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что власти Украины категорически отказываются возвращаться к очной форме переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе, которые ранее проходили в Минске. Кроме того, украинская сторона отказывается сотрудничать с республиками Донбасса по гуманитарной тематике.