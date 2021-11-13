«Аэрофлот» запустил регулярные рейсы в Абу-Даби

Абу-Даби, 13 ноября. Самолеты российской компании «Аэрофлот» начали летать в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Рейсы будут осуществляться три раза в неделю. Россияне смогут летать в данном направлении по вторникам, пятницам и субботам. Перелеты будут выполнять современные среднемагистральные воздушные суда Boeing 737-800.

«Рейсы SU0530/0531 будут выполняться три раза в неделю», — подчеркнули в пресс-службе авиаперевозчика.

«Аэрофлот» также совершил первый регулярный рейс в болгарский курортный город Бургас. В зимнем расписании полеты по направлению Москва — Бургас — Москва будут осуществляться один раз в неделю, сообщили в компании.