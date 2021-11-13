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Миллиардер Рэй Далио заявил об опасности высокой инфляции для богатых инвесторов

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 19:04
Экономика
Миллиардер Рэй Далио заявил об опасности высокой инфляции для богатых инвесторов
wikipedia.org  /  CC0

Вашингтон, 13 ноября. Инфляционные процессы создают иллюзию роста стоимости активов, но в реальности инвесторы могут терять деньги. Так рассуждает основатель крупнейшего в мире хедж-фонда, миллиардер Рэй Далио. Его слова приводит Forbes.

Соединенные Штаты Америки фиксируют рекордно высокую инфляцию. В последний раз она демонстрировала такие темпы в 1990 году. Такая экономическая тенденция может представлять угрозу для реального благосостояния инвесторов.

«Некоторые люди ошибаются, думая, что становятся богаче, так как стоимость их активов растет, не видя при этом, как их покупательная способность снижается», — отметил Далио на своей странице в Twitter.

Экономист Михаил Делягин ранее призвал россиян не вкладываться в высокорисковые активы. Он посоветовал выбрать консервативную модель инвестиций и избегать проектов, обещающих высокую доходность в короткий срок.

Вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов назвал ключевыми слагаемыми успешных инвестиций дисциплину и ответственность. Вложение денег должно стать привычкой, подкрепленной конкретными целями и обоснованными сроками, цитирует его INFOX.

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