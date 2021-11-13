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Александр Большунов приступил к тренировкам после операции на челюсти

  /   Обновлено: 13 ноября 2021 18:57
Спорт
Александр Большунов приступил к тренировкам после операции на челюсти
instagram.com  /  @san_sanych_bolshunov

Москва, 13 ноября. Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов вернулся к тренировкам после перенесенной операции.

Старший тренер российской сборной по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии лидера мужской национальной команды Александра Большунов. Действующий обладатель Кубка мира перенес операцию на десне, однако спустя месяц ему вновь потребовалось хирургическое вмешательство. Слова Бородавко приводит РИА Новости.

«Со здоровьем у Саши Большунова все нормально, он уже тренируется и выполняет план, который мы наметили. Все идет своим чередом, невозможно прыгать через три-пять ступенек при наборе формы, поэтому конкретные сроки его возвращения к гонкам пока назвать сложно. На это требуется время», — подчеркнул тренер.

В прошлом сезоне Большунов во второй раз подряд стал обладателем «Большого хрустального глобуса». Кроме того, российский лыжник выиграл золото чемпионата мира в скиатлоне.

Ранее нападающий петербургского СКА Матвей Мичков стал самым молодым автором гола в составе сборных России и СССР. Свою дебютную шайбу форвард забросил в матче Кубка Карьяла против Швеции.

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операция сборная россии лыжные гонки большунов тренировки
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