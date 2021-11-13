Экономист Атаманюк раскрыл реальную реакцию Украины на рвущихся в ЕС беженцев

Киев, 13 ноября. Предложение депутата немецкого бундестага Нильса Шмида отправить на Украину беженцев, которые сейчас находятся на границе между Белоруссией и Польшей, вызвало неоднозначную реакцию в Киеве.

Так, Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что мигранты с Ближнего Востока являются проблемой Германии, и именно она должна решать этот вопрос.

В то же время экономист Юрий Атаманюк уверен, что в действительности на Украине есть немало политиков, чиновников и предпринимателей, которые будут только рады, если в стране появятся ближневосточные беженцы.

«Пугает ли нас заявление депутата бундестага от том, что этих беженцев с границы Белоруссии и Польши начнут каким-то образом перевозить на Украину? Да мы будем только счастливы», — заявил эксперт.

Свое неожиданное заявление экономист объяснил тем, что именно переправка мигрантов в страны Евросоюза является одним из самых прибыльных видов бизнеса на Украине.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Мы прекрасно знаем, что у нас на Украине есть два бизнеса, которые активнее всего развиты с Евросоюзом. Первое — это экспорт, а точнее, контрабанда в ЕС контрафактных сигарет. Их объем составляет более 200 фур в месяц, при заработках с каждой фуры более 200 тысяч долларов. А второй очень выгодный бизнес — это трафик мигрантов в Евросоюз», — рассказал Атаманюк в эфире телеканала «Наш».

Как подчеркивает эксперт, в организации этого трафика однозначно участвуют представители различных ведомств и силовых структур, так как без них обеспечить транспортировку иностранцев через границу было бы просто невозможно.

«С каждого беженца за пересечение границы берут деньги, и немалые. И приносит этот трафик десятки миллионов долларов ежемесячно — прежде всего, силовикам. Поэтому, конечно, если сюда завезут этих мигрантов, то все заинтересованные лица поймут, что это хороший бизнес», — объяснил экономист Юрий Атаманюк.

Ранее граждане Украины гневно отреагировали на планы Киева построить стены на границе с Россией и Белоруссией.