Ксения Бородина получила трещину в ребре после падения на «Ледниковом периоде»

Москва, 13 ноября. Ведущая «Дома-2» и блогер Ксения Бородина рассказала о травме, которую она получила на проекте «Ледниковый период». Знаменитость прошла обследование после падения на льду.

Бородина поделилась информацией о своем здоровье в Instagram Stories. Медики вынесли звезде экрана не самый приятный вердикт, но ведущая телестройки не намерена сдаваться.

«Трещина в ребре. Но ничего, я все равно буду катать... Не могу оставить это... Хочу идти дальше...» — призналась знаменитость.

Prt Scr instagram.com / @borodylia

Блогер выступает на «Ледниковом периоде» в паре с Дмитрием Соловьевым. В новом выпуске Бородина и ее партнер представили номер по мотивам музыкального фильма «Обыкновенное чудо». По словам телеведущей, это могло бы быть их лучшее выступление, если бы она не упала.

Из-за случившегося знаменитости было настолько обидно, что она разревелась впервые за долгое время. После оглушительной неудачи звезда сначала подумывала покинуть проект и больше на него не возвращаться, но в итоге изменила решение.

«Я не могу вот так вот сдаться и показать, что я тряпка, которая после первого падения убежала… Больно? Очень больно, но больше морально, чем физически», — делилась Бородина.

Ведущей долгое время ставили низкие оценки на «Ледниковом периоде». Однако в одном из недавних выпусков ей удалось поразить жюри выступлением в образе женщины-вамп.