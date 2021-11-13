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Лукашенко заявил о фактическом выходе Евросоюза из соглашения по реадмиссии
Политика
Лукашенко заявил о фактическом выходе Евросоюза из соглашения по реадмиссии
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 13 ноября. Евросоюз перестал выполнять свои обязательства по договору о реадмиссии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью российскому журналу «Национальная оборона».

По словам белорусского президента, Минск и Брюссель заключили соглашение о реадмиссии. Евросоюз должен был построить места пребывания людей, которых республика приняла бы по договору. Однако ЕС фактически вышел из соглашения, сообщил Лукашенко.

«Введя против нас санкции, они все это бросили и не финансируют, и не строят эти так называемые лагеря. Они нарушили, они вышли из этого договора, поэтому взятки гладки, как в народе говорят. Я к этому не имею никакого отношения», — говорится в комментарии президента.

В октябре Лукашенко подписал документ о прекращении действия соглашения о реадмиссии между Минском и Брюсселем. В МИД Белоруссии утверждали, что мера временная и договор возобновится после нормализации отношений двух сторон.

Ранее власти республики заявили о готовности к диалогу с Европой по вопросу беженцев. Президент РФ Владимир Путин также сообщил о своих надеждах на переговоры Минска и Брюсселя.

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евросоюз белоруссия лукашенко реадмиссия
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