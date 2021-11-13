Целью террористической атаки в Кабуле стала община шиитов-хазарейцев

Кабул, 13 ноября. В западной части столицы Афганистана произошел новый теракт. Взрыв прогремел в районе Дашти-Барчи. По данным местных источников, причиной инцидента стала детонация магнитной бомбы, заложенной в автобус.

Another explosion rock Hazara dominated Dasht-e-Barchi in western Kabul.



Karzai, Ghani, Talib, Daesh. No matter which one of them is in power in Afghanistan, Hazara people have been targeted systemcally under different regimes and are still targeted.#StopHazaraGenocide pic.twitter.com/PrSi9go1Pf — Afghanistan Observer ???????? (@ObsAfghanistan) November 13, 2021

Афганские власти пока не сообщают официальных подробностей о произошедшем. Очевидцы в социальных сетях говорят о том, что погиб по меньшей мере один человек. Утверждается, что это местный журналист Хамид Сайгани, который раньше работал на телеканалах Khurahid и Aryana.

Hamid Saighani a local journalist was in killed today’s explosion in the west of #Kabul. Saighani used to work with Khurahid and Aryana, local TV stations in Kabul. His wife, Fawzia wahdat, is also an anchor at Aryana TV. #Afghanistan pic.twitter.com/zMD1oekcB9 — Zahra Rahimi (@ZahraSRahimi) November 13, 2021

Местные жители рассказывают о том, что не менее пяти граждан получили ранения, они уже госпитализированы.

«В какой-то момент в салон вошел подозрительный мужчина, а через несколько минут в задней части автобуса взорвалась бомба», — сообщил водитель по имени Муртаза.

По данным местных источников, злоумышленники могли выбрать своей целью район Дашти-Барчи не случайно — там проживает афганская община шиитов-хазарейцев.

Участившиеся теракты

Нынешняя террористическая акция стала лишь одной из череды подобных нападений. Только накануне во время пятничной молитвы в мечети в районе Спин Гар в провинции Нангархар прогремел взрыв. Бомба сработала около 13:30, в этот момент в молитвенном здании находились люди.

«Скорее всего, взрывчатка была спрятана в громкоговорителе. Она сработала, когда был включен динамик, чтобы провозгласить азан — призыв к молитве», — рассказывает местный старейшина Валли Мохаммед.

Поначалу были данные о 12 пострадавших, среди которых упоминали имама. Однако позднее власти уточнили: погибли двое, травмы получили 17 человек.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако в совершении терактов подозревают боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Именно они стояли за нападением на кабульскую больницу в начале ноября и рядом других нападений в стране с сентября по октябрь текущего года.

Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.