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Целью террористической атаки в Кабуле стала община шиитов-хазарейцев
Весь мир
Целью террористической атаки в Кабуле стала община шиитов-хазарейцев
ТАСС  /  AP

Кабул, 13 ноября. В западной части столицы Афганистана произошел новый теракт. Взрыв прогремел в районе Дашти-Барчи. По данным местных источников, причиной инцидента стала детонация магнитной бомбы, заложенной в автобус.

Афганские власти пока не сообщают официальных подробностей о произошедшем. Очевидцы в социальных сетях говорят о том, что погиб по меньшей мере один человек. Утверждается, что это местный журналист Хамид Сайгани, который раньше работал на телеканалах Khurahid и Aryana.

Местные жители рассказывают о том, что не менее пяти граждан получили ранения, они уже госпитализированы.

«В какой-то момент в салон вошел подозрительный мужчина, а через несколько минут в задней части автобуса взорвалась бомба», — сообщил водитель по имени Муртаза.

По данным местных источников, злоумышленники могли выбрать своей целью район Дашти-Барчи не случайно — там проживает афганская община шиитов-хазарейцев.

Участившиеся теракты

Нынешняя террористическая акция стала лишь одной из череды подобных нападений. Только накануне во время пятничной молитвы в мечети в районе Спин Гар в провинции Нангархар прогремел взрыв. Бомба сработала около 13:30, в этот момент в молитвенном здании находились люди.

«Скорее всего, взрывчатка была спрятана в громкоговорителе. Она сработала, когда был включен динамик, чтобы провозгласить азан — призыв к молитве», — рассказывает местный старейшина Валли Мохаммед.

Поначалу были данные о 12 пострадавших, среди которых упоминали имама. Однако позднее власти уточнили: погибли двое, травмы получили 17 человек.

Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за эти атаки, однако в совершении терактов подозревают боевиков «Исламского государства»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Именно они стояли за нападением на кабульскую больницу в начале ноября и рядом других нападений в стране с сентября по октябрь текущего года. 

Целью террористической атаки в Кабуле стала община шиитов-хазарейцев
Федеральное агентство новостей /

1 Организация запрещена на территории РФ.

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кабул афганистан теракт автобус
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