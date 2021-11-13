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Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
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Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
Общество
Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
vk.com  /  Владимир Корнилов

Городские власти Мюнхена не могут принять решение о размещении у себя мигрантов с белорусско-польской границы. Об этом в беседе с ФАН рассказал политолог, историк, журналист, политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

По сообщениям СМИ, городские власти Мюнхена заявили о готовности принять мигрантов с белорусско-польской границы.

«Я вижу это сообщение только со ссылкой на польский телеканал. Я не совсем понимаю, как городские власти, неважно, какого города, пусть даже такого значимого, как Мюнхен, могут принимать решения по поводу того, пропускать ли [мигрантов] через границу, обустраивать или нет. Это все-таки вопрос законности пересечения границы», — сообщил эксперт.

Владимир Корнилов указал на крайне важное в этом вопросе обстоятельство.

«Если даже предположить, что поляки могут пойти на то, чтобы взять и допустить на свою территорию сотни, тысячи мигрантов ради того, чтобы потом переправить их в Мюнхен, то я не представляю, как это оформить на законодательном уровне. Если кто-то из этих людей совершит преступление, куда его нужно высылать из Мюнхена? По идее, в Польшу, поскольку они попали на территорию Евросоюза через нее», — пояснил собеседник ФАН.

Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов
Федеральное агентство новостей / Антон Зарубин

В завершение он добавил, что, по его мнению, той тяжелой ситуации, в которой люди оказались на белорусско-польской границе, было вполне реально избежать.

«Даже если предположить, что Мюнхен примет мигрантов, это лишний раз подчеркнет, что на самом деле масштаб этого кризиса совсем не такой, какой был в 2015 году. То количество мигрантов, которые собрались на границе, на самом деле ничтожно, и решить кризис можно было бы давно на государственном уровне», — подытожил политолог.

Ранее экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с ФАН указал на признаки информационной войны Запада против России. Он предположил, что миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши создан усилиями западных спецслужб.

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Все новости / Общество / Историк Корнилов усомнился в том, что Мюнхен примет мигрантов с белорусско-польской границы
мигранты мюнхен корнилов
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