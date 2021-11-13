Sina: ЗРС С-550 защитят Россию от любых ракетных угроз и вражеской авиации

Пекин, 13 ноября. Россия прилагает значительные усилия по дальнейшему совершенствованию своей эшелонированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, куда будут интегрированы новые комплексы С-550, уверен китайский военный аналитик Шао Юнлин.

Про «таинственный» С-550 стало известно недавно из выступления главы российского военного ведомства Сергея Шойгу, отмечает Юнлин в статье для издания Sina, пересказ его тезисов представлен «ПолитРоссией». По мнению китайского эксперта, Москва отправила сигнал странам НАТО, и в первую очередь США, о приоритетном развитии своих сил ПВО и ПРО для гарантированного отражения любой западной агрессии.

«Очевидно, ключевыми звеньями будущей системы противовоздушной обороны России станут три зенитных ракетных комплекса — С-350, С-500 и С-550. Можно предположить, что перспективный ЗРК С-550 будет сосредоточен на противостоянии новым типам воздушных угроз, таким как самолеты-невидимки и гиперзвуковые снаряды», — пишет Юнлин.

По словам автора Sina, зенитные ракетные системы С-550 надежно защитят Россию от вражеских ракет и авиации, в том числе от самолетов НАТО с малой радиолокационной заметностью и гиперзвукового ракетного вооружения западных стран.

Ранее сообщалось, что ЗРС С-500 могут быть первыми в мире мобильными комплексами специализированной противокосмической обороны.